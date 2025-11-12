ABŞ Energetika Nazirliyi "Brent" neftinin qiyməti üzrə proqnozunu 68,76 dollara yüksəldib
Digər ölkələr
- 12 noyabr, 2025
- 22:11
ABŞ Energetika Nazirliyi 2025-ci il üçün "Brent" markalı neftin orta qiyməti üzrə proqnozunu 0,17% artıraraq bir barel üçün 68,64 dollardan 68,76 dollara yüksəldib.
"Report"un məlumatına görə, bu, Nazirliyin Enerji Məlumatları İdarəsinin hesabatında öz əksini tapıb.
Eyni zamanda, qurum proqnozlaşdırır ki, 2026-cı ilin birinci rübündə "Brent" neftinin qiyməti dünya üzrə neft ehtiyatlarının artması səbəbindən bir barel üçün 54 dollara qədər enəcək.
ABŞ Energetika Nazirliyi həmçinin gözləyir ki, "OPEC+" ölkələrinin neft hasilatı dünya ehtiyatlarının əhəmiyyətli dərəcədə artacağı proqnozları fonunda hədəf səviyyələrindən orta hesabla gündəlik 1,3 milyon barel az olacaq.
Son xəbərlər
22:24
FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Fransa klubuna məğlub olubKomanda
22:11
ABŞ Energetika Nazirliyi "Brent" neftinin qiyməti üzrə proqnozunu 68,76 dollara yüksəldibDigər ölkələr
21:46
Rubio G7-dən olan həmkarları ilə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edibDigər ölkələr
21:28
Fidan: HƏMAS Qəzzada nizamlamaya hazır olduğunu nümayiş etdirirDigər ölkələr
21:23
Foto
Dünya Bankı ilə kənd təsərrüfatı və suvarma sahəsində yeni layihə müzakirə olunubASK
21:20
Azərbaycan cüdoçuları Qran-Pri turnirində iştirak edəcəklərFərdi
21:16
OPEC 2025-2026-cı illərdə neftə tələbatın artım proqnozunu saxlayıbEnergetika
20:51
Türkiyə və Gürcüstan prezidentləri təyyarə qəzası ilə bağlı son durumu müzakirə ediblərRegion
20:51