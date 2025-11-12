İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    ABŞ Energetika Nazirliyi "Brent" neftinin qiyməti üzrə proqnozunu 68,76 dollara yüksəldib

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2025
    • 22:11
    ABŞ Energetika Nazirliyi 2025-ci il üçün "Brent" markalı neftin orta qiyməti üzrə proqnozunu 0,17% artıraraq bir barel üçün 68,64 dollardan 68,76 dollara yüksəldib.

    "Report"un məlumatına görə, bu, Nazirliyin Enerji Məlumatları İdarəsinin hesabatında öz əksini tapıb.

    Eyni zamanda, qurum proqnozlaşdırır ki, 2026-cı ilin birinci rübündə "Brent" neftinin qiyməti dünya üzrə neft ehtiyatlarının artması səbəbindən bir barel üçün 54 dollara qədər enəcək.

    ABŞ Energetika Nazirliyi həmçinin gözləyir ki, "OPEC+" ölkələrinin neft hasilatı dünya ehtiyatlarının əhəmiyyətli dərəcədə artacağı proqnozları fonunda hədəf səviyyələrindən orta hesabla gündəlik 1,3 milyon barel az olacaq.

