Миллер: Россия будет поставлять газ Украине только по предоплате

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Договоренности о поставках газа на Украину, заключенные в Брюсселе, не отвечают на вопрос, как Киев будет платить за газ зимой. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Он отметил, что Россия за поставки газа предоплату пока не получила, хотя со стороны Москвы подготовлены и подписаны все необходимые документы.

"Поставки газа на Украину будут осуществляться строго по предоплате. Соглашение трехстороннее, которое было подписано в Брюсселе в конце сентября, оно не дает полностью ответы на вопросы, как же все-таки Украина будет платить за поставки газа зимой", — заявил Миллер в интервью телеканалу "Россия 24".