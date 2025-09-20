Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Микаил Джаббаров: "Контракт века" прочно закрепил Азербайджан на мировой энергетической карте

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 11:25
    Микаил Джаббаров: Контракт века прочно закрепил Азербайджан на мировой энергетической карте

    "Контракт века", подписанный 20 сентября 1994 года, прочно закрепил Азербайджан на мировой энергетической карте.

    Как передает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

    "Сегодня отмечается годовщина "Контракта века", который заложил основу для новой эры в истории нефти и газа Азербайджана. Это знаковое соглашение, символизирующее наш экономический суверенитет и являющееся краеугольным камнем нашей современной энергетической стратегии, стало возможным благодаря принципиальному руководству и дальновидности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева", - отметил Джаббаров.

    Министр также подчеркнул, что подписание "Контракта века" и по сегодняшний день влияет на экономику Азербайджана.

    ""Контракт века" прочно закрепил Азербайджан на мировой энергетической карте, создал основу для долгосрочного партнерства и привлек значительные иностранные инвестиции в нашу страну. Это историческое наследие продолжает направлять наше экономическое развитие и энергетическую политику по сей день", - подытожил он.

    Лента новостей