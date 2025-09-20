Микаил Джаббаров: "Контракт века" прочно закрепил Азербайджан на мировой энергетической карте
- 20 сентября, 2025
- 11:25
"Контракт века", подписанный 20 сентября 1994 года, прочно закрепил Азербайджан на мировой энергетической карте.
Как передает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".
"Сегодня отмечается годовщина "Контракта века", который заложил основу для новой эры в истории нефти и газа Азербайджана. Это знаковое соглашение, символизирующее наш экономический суверенитет и являющееся краеугольным камнем нашей современной энергетической стратегии, стало возможным благодаря принципиальному руководству и дальновидности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева", - отметил Джаббаров.
Министр также подчеркнул, что подписание "Контракта века" и по сегодняшний день влияет на экономику Азербайджана.
""Контракт века" прочно закрепил Азербайджан на мировой энергетической карте, создал основу для долгосрочного партнерства и привлек значительные иностранные инвестиции в нашу страну. Это историческое наследие продолжает направлять наше экономическое развитие и энергетическую политику по сей день", - подытожил он.
Today marks the anniversary of "the #ContractoftheCentury", which laid the foundation for a new era in #Azerbaijan’s #oil and gas history. This landmark agreement, symbolizing our #economic sovereignty and serving as the cornerstone of our modern #energy strategy, was made… pic.twitter.com/jKCqTcQwc3— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) September 20, 2025