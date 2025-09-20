İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Mikayıl Cabbarov: "Əsrin müqaviləsi" ölkəmizi qlobal enerji xəritəsinə çıxardı"

    Energetika
    • 20 sentyabr, 2025
    • 11:22
    Mikayıl Cabbarov: Əsrin müqaviləsi ölkəmizi qlobal enerji xəritəsinə çıxardı

    İqtisadiyyat naziri, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Müşahidə Şurasının sədri Mikayıl Cabbarov "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasının 31-ci ildönümü münasibəti ilə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Report"un məlumatına görə, nazir bəyan edib ki, müqavilə Azərbaycanın neft-qaz tarixində yeni eranın əsasını qoyub.

    "İqtisadi suverenliyimizin rəmzi, yeni enerji strategiyamızın təməlini təşkil edən bu tarixi saziş Ümummilli Lider Heydər Əliyevin prinsipial mövqeyi və uzaqgörənliyi nəticəsində imzalanıb. "Əsrin müqaviləsi" ölkəmizi qlobal enerji xəritəsinə çıxardı, davamlı tərəfdaşlıqların əsasını qoydu və iri investisiyaları ölkəmizə yönəltdi. Bu tarixi irs bu gün də iqtisadi inkişafımıza və enerji siyasətimizə istiqamət verməkdədir", - deyə M.Cabbarov vurğulayıb.

    Mikayıl Cabbarov SOCAR “Əsrin müqaviləsi”
    Микаил Джаббаров: "Контракт века" прочно закрепил Азербайджан на мировой энергетической карте
    Mikayil Jabbarov: ‘Contract of the Century" places Azerbaijan firmly on global energy map

    Son xəbərlər

    11:48

    Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 1 % artırıb

    Biznes
    11:48

    Türkiyə MN: "Bir Millət, İki Dövlət" anlayışı ilə hər zaman Azərbaycanla bir və bərabər olmağa davam edəcəyik

    Xarici siyasət
    11:47

    ƏƏSMN Bakı, Abşeron və Samuxda 1 000-dən çox mənzili təkrar satışa çıxarıb

    İnfrastruktur
    11:46

    "Sumqayıt" amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    11:39

    Ombudsman Aparatı Avropa Uşaq Ombudsmanları Şəbəkəsinin üzvü seçilib

    Xarici siyasət
    11:36

    Türkiyə səfirliyi Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:35

    Paşinyan: Ermənistanın Rusiya ilə münasibətləri transformasiya mərhələsindədir

    Region
    11:34

    Ruanda Prezidenti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Digər
    11:33

    Rusiyanın zərbələri nəticəsində Ukraynada üç nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti