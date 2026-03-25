Микаэль Форре: Канаки продолжат политическую борьбу за независимость

Канакский и социалистический фронт национального освобождения (FLNKS) будет добиваться от властей Франции соблюдения права канакского народа на независимость.

Как передает Report, об этом в интервью азербайджанскому телеканалу AnewZ заявил член FLNKS Микаэль Форре (Mickael Forrest).

"На последнем конгрессе FLNKS было решено призвать французских политических лидеров прекратить дискриминационный процесс и вернуться за стол переговоров для консенсуса, а также для реального диалога в поисках решения с целью соблюдения права канакского народа на самоопределение", - сказал Форре.

По его словам, FLNKS выступает против плана Парижа по пересмотру статуса Новой Каледонии, предусматривающего "форму суверенитета в составе Французской республики". При этом он отметил, что данный план французских властей не соответствует Нумейскому соглашению.

"Сейчас в мире происходит множество геополитических изменений, особенно в Тихоокеанском регионе. Мы считаем, что это прекрасная возможность для канаков поддерживать политическую динамику, и в частности - наше политическое стремление к суверенитету. Кроме этого, у нас на этой неделе прошел второй тур муниципальных выборов в Новой Каледонии, и канаки добились значительных результатов, чтобы направить необходимый политический сигнал Парижу. (…) Так что мы продолжаем работать, потому что важно поддерживать нашу политическую динамику в направлении суверенитета для канакского народа", - отметил он.