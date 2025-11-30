МИД Венесуэлы опроверг утверждения США о закрытии воздушного пространства

Венесуэла решительно опровергает публичное заявление президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства Боливарианской республики.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД страны.

"Подобное заявление представляет собой враждебный, односторонний и произвольный акт, несовместимый с основополагающими принципами международного права и являющийся частью постоянной политики, направленной против нашей страны, утверждающей колониальные притязания на наш регион Латинской Америки и Карибского бассейна", - заявили в ведомстве.

В МИД Венесуэлы заявили, что подобные утверждения представляют собой "явную угрозу применения силы", что однозначно и недвусмысленно запрещено пунктом 4 статьи 2 Устава ООН.

Каракас обратился к международному сообществу, суверенным правительствам, ООН и соответствующим многосторонним организациям с призывом решительно осудить действия США.