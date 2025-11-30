Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    МИД Венесуэлы опроверг утверждения США о закрытии воздушного пространства

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 00:16
    МИД Венесуэлы опроверг утверждения США о закрытии воздушного пространства

    Венесуэла решительно опровергает публичное заявление президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства Боливарианской республики.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД страны.

    "Подобное заявление представляет собой враждебный, односторонний и произвольный акт, несовместимый с основополагающими принципами международного права и являющийся частью постоянной политики, направленной против нашей страны, утверждающей колониальные притязания на наш регион Латинской Америки и Карибского бассейна", - заявили в ведомстве.

    В МИД Венесуэлы заявили, что подобные утверждения представляют собой "явную угрозу применения силы", что однозначно и недвусмысленно запрещено пунктом 4 статьи 2 Устава ООН.

    Каракас обратился к международному сообществу, суверенным правительствам, ООН и соответствующим многосторонним организациям с призывом решительно осудить действия США.

    Elvis

    Последние новости

    00:16

    МИД Венесуэлы опроверг утверждения США о закрытии воздушного пространства

    Другие страны
    23:52

    Состоялись первые консульские консультации между МИД Азербайджана и Польши

    Внешняя политика
    23:41

    Axios: Офис президента Украины может возглавить Шмыгаль

    Другие страны
    23:24

    Пиастри выиграл квалификацию на Гран-при Катара "Формулы-1"

    Формула 1
    23:10

    В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева

    Происшествия
    23:02

    СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер 30 ноября встретятся с украинской делегацией

    Другие страны
    22:48

    СГБ допросила Али Керимли и Мамеда Ибрагима

    Происшествия
    22:44

    В Конго при крушении лодки на озере погибли десятки человек

    Другие страны
    22:27

    СМИ: Экс-президент Гвинеи-Бисау переехал в столицу Конго

    Другие страны
    Лента новостей