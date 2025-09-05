МИД Украины: Требования России о гарантиях безопасности абсурдны
- 05 сентября, 2025
- 17:15
Требования России относительно гарантий безопасности для себя являются абсурдными.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в Киеве.
"У меня вопрос: гарантии безопасности России от чего? От самой себя? Ну это абсурд", - подчеркнул Тихий.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужны гарантии безопасности. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что такие гарантии должны быть "юридически зафиксированы".
