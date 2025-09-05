Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    МИД Украины: Требования России о гарантиях безопасности абсурдны

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 17:15
    МИД Украины: Требования России о гарантиях безопасности абсурдны

    Требования России относительно гарантий безопасности для себя являются абсурдными.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в Киеве.

    "У меня вопрос: гарантии безопасности России от чего? От самой себя? Ну это абсурд", - подчеркнул Тихий.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужны гарантии безопасности. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что такие гарантии должны быть "юридически зафиксированы".

    российско-украинский конфликт гарантии безопасности МИД Украины
    Ukrayna Rusiyanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı tələblərini absurd adlandırıb

    Последние новости

    18:46
    Фото

    Азербайджан и Таиланд готовятся провести первые политконсультации между МИД

    Внешняя политика
    18:36
    Фото

    Азербайджан представил свою продукцию на крупнейшей выставке Балтийского региона

    Внешняя политика
    18:32

    Работы на автодороге Ахмедбейли-Горадиз-Минджеван-Агбенд завершатся в следующем году

    Инфраструктура
    18:19

    В TƏBİB подтвердили факт отравления 15 человек в Астаринском районе - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    18:18

    В Будапеште прошел азербайджано-венгерский бизнес-форум

    Бизнес
    18:12

    Контейнерный поток по Среднему коридору достигнет 865 тыс. TEU к 2040 году

    Инфраструктура
    18:10

    Строительство ж/д Горадиз-Агбенд планируется полностью завершить в 2026 году

    Инфраструктура
    18:08

    Турецкая компания поддержит создание BESS в Азербайджане

    Энергетика
    18:03

    Арагчи обсудил с коллегами противодействие резолюции европейской "тройки"

    В регионе
    Лента новостей