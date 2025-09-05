İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Ukrayna Rusiyanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı tələblərini absurd adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 05 sentyabr, 2025
    • 17:28
    Ukrayna Rusiyanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı tələblərini absurd adlandırıb

    Rusiyanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı tələbləri absurddur.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin spikeri Georgi Tixi Kiyevdə keçirilən brifinqdə bildirib.

    "Mənim sualım var: Rusiya təhlükəsizlik zəmanətləri nəyə görə istəyir? Özündən qorunmaq üçün? Bu absurddur", - G.Tixi vurğulayıb.

    Daha əvvəl Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin təhlükəsizlik zəmanətlərinə ehtiyacı olduğunu bəyan etmişdi.

    Rusiya Ukrayna təhlükəsizlik zəmanətləri Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    МИД Украины: Требования России о гарантиях безопасности абсурдны

    Son xəbərlər

    18:46

    Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun inşası üzrə işlər davam etdirilir - FOTOREPORTAJ

    İnfrastruktur
    18:41

    Oğuzda qanunsuz ağac kəsiminə görə cinayət işi açılıb, saxlanılan var

    Hadisə
    18:38

    Azərbaycan Argentina ilə iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirilməsini müzakirə edib

    Biznes
    18:34

    Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun özəl bölməsində əmək müqavilələrinin sektorlar üzrə bölgüsü açıqlanıb

    Biznes
    18:26

    Daşkəsənin Alaxançallı kəndinə sel gəlib, bir sıra fəsadlar törədib

    Hadisə
    18:16

    Astarada kütləvi zəhərlənmə olub, 15 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, 2-nin vəziyyəti ağırdır - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    18:09

    Əhmədbəyli-Horadiz-Mincivan-Ağbənd avtomobil yolunda işlər gələn il tamamlanacaq

    İnfrastruktur
    18:07

    Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi riskləri üzrə maarifləndirici buklet hazırlanıb

    Din
    18:06

    ASCO-nun Müşahidə Şurasının yeni tərkibdə ilk iclası keçirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti