Ukrayna Rusiyanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı tələblərini absurd adlandırıb
Digər ölkələr
- 05 sentyabr, 2025
- 17:28
Rusiyanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı tələbləri absurddur.
"Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin spikeri Georgi Tixi Kiyevdə keçirilən brifinqdə bildirib.
"Mənim sualım var: Rusiya təhlükəsizlik zəmanətləri nəyə görə istəyir? Özündən qorunmaq üçün? Bu absurddur", - G.Tixi vurğulayıb.
Daha əvvəl Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin təhlükəsizlik zəmanətlərinə ehtiyacı olduğunu bəyan etmişdi.
