МИД Украины: Путин продолжает манипулировать всеми, выдвигая заведомо неприемлемые предложения

    • 03 сентября, 2025
    • 21:02
    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о готовности встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве, заявив, что тот продолжает манипулировать всеми, выдвигая заведомо неприемлемые предложения.

    Как сообщает Report, об этом глава украинского МИД написал в соцсети Х. 

    "Сейчас по меньшей мере семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России, чтобы положить конец войне. Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Залива", - написал Сибига.

    Он подчеркнул, что это серьезные предложения - и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент.

    "Однако Путин продолжает морочить всем голову, выдвигая заведомо неприемлемые предложения. Только усиление давления может заставить Россию в конце концов отнестись к мирному процессу серьезно", - призвал Сибига.

