    Ukrayna XİN: Putin qəbuledilməz təkliflərlə manipulyasiya edir

    Digər ölkələr
    • 03 sentyabr, 2025
    • 20:53
    Ukrayna XİN: Putin qəbuledilməz təkliflərlə manipulyasiya edir

    Putin açıq-aşkar qəbuledilməz təkliflərlə hər kəsi manipulyasiya etməyə davam edir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə Moskvada görüşmək təklifini şərh edərkən deyib.

    "Hazırda azı yeddi ölkə müharibəni dayandırmaq üçün Ukrayna və Rusiya liderləri arasında görüş keçirməyə hazırdır. Bunlar Avstriya, Müqəddəs Taxt-Tac, İsveçrə, Türkiyə və İran körfəzində yerləşən üç ölkədir. Bunlar ciddi təkliflərdir və Prezident Zelenski istənilən vaxt belə görüşə hazırdır", - Sibiqa sosial şəbəkədə yazıb.

