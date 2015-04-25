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    МИД Турции осудил президента Франции за его заявление о т.н. "геноциде армян"

    Турция категорически отвергает и осуждает несправедливое и предвзятое отношение Франции

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Анкара осуждает президента Франции Франсуа Олланда за его высказывание по теме о т.н. "геноциде армян" в Османской империи в 1915 году. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Турции.

    "Можно было бы ожидать от Олланда, что во время церемонии он признает, что все граждане Османской империи, независимо от религии или национальности, пережили трагедию в процессе ее распада. К сожалению, он предпочел продолжить свой дискриминационный подход. Турция категорически отвергает и осуждает несправедливое и предвзятое отношение Франции. Такой подход нельзя рассматривать как положительный в отношении 600 тысяч турок, живущих во Франции", - говорится в заявлении МИД.

    Напомним, накануне Олланд в ходе памятной церемонии в Ереване заявил, что Франция никогда не забудет трагедии, которой стал т.н. "геноцид армян".

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