МИД Туниса опроверг возможность нормализации отношений с Израилем

Министерство иностранных дел Туниса опровергло любую возможность установления дипломатических отношений с Израилем.

Министерство иностранных дел Туниса опровергло любую возможность установления дипломатических отношений с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник официальном заявлении тунисского внешнеполитического ведомства.

"Согласно информации, распространенной в ряде СМИ относительно возможности установления дипломатических отношений между Тунисом и Израилем, Министерство иностранных дел подтверждает, что все предположения, распространяемые в этой связи, являются необоснованными и полностью противоречат официальной принципиальной позиции Тунисской Республики, выступающей в поддержку Палестины и законных прав палестинского народа", - отмечается в документе.

В официальном заявлении подчеркивается, что Тунис продолжит придерживаться позиции, согласно которой прочный и равноправный мир в регионе не может быть установлен без признания независимости палестинского государства. "Если Тунис уважает суверенитет других стран, его позиция останется неизменной, и на нее не смогут повлиять изменения на международной арене", - говорится в документе.

Министерство иностранных дел также указало, что Тунис не будет принимать участия в каких-либо инициативах, которые могут нарушить законные права палестинского народа, и что у него нет намерения устанавливать дипломатические отношения с Израилем, пока тот проводит свою политику, основанную на игнорировании принципов международного права.