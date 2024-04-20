МИД Таиланда заявил о наблюдении за ситуацией вдоль границы с Мьянмой

Таиландские органы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности в связи с обострением ситуации на границе Таиланда и Мьянмы.

Таиландские органы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности в связи с обострением ситуации на границе Таиланда и Мьянмы.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Министерство иностранных дел Таиланда внимательно следит за ситуацией, а таиландские службы безопасности на местах находятся в состоянии повышенной готовности, отслеживая ситуацию вдоль нашей границы, чтобы пресекать любые попытки нарушения суверенитета Таиланда и обеспечивать безопасность людей в этом районе. Таиланд оказывал и будет продолжать оказывать дальнейшую гуманитарную помощь населению Мьянмы в случае необходимости, а также сделает все возможное для обеспечения нормализации ситуации вдоль таиландско-мьянманской границы", - сказал генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь Министерства иностранных дел Таиланда Никондет Пхалангкун.