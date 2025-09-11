МИД Швеции вызвал посла России после инцидента с БПЛА в Польше

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в королевстве.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

"Сегодня, 11 сентября, Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме. Это было сделано в знак протеста против нарушения Россией воздушного пространства Польши 10 сентября", - говорится в нем.

Напомним, что 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьера Дональда Туска, ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. По его утверждению, все беспилотники летели с территории Беларуси. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.