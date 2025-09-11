Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    МИД Швеции вызвал посла России после инцидента с БПЛА в Польше

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 20:07
    МИД Швеции вызвал посла России после инцидента с БПЛА в Польше

    Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в королевстве.

    Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

    "Сегодня, 11 сентября, Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме. Это было сделано в знак протеста против нарушения Россией воздушного пространства Польши 10 сентября", - говорится в нем.

    Напомним, что 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьера Дональда Туска, ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. По его утверждению, все беспилотники летели с территории Беларуси. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

    Польша МИД Швеции посол РФ российские беспилотники
    İsveç XİN Polşada PUA insidentindən sonra Rusiya səfirini çağırıb
    Swedish foreign ministry summons Russian ambassador after UAV incident in Poland

    Последние новости

    21:24

    Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2027 году пройдет в Мадриде

    Футбол
    21:19

    В Агстафе и Рамане по инициативе IDEA спасены незаконно содержавшиеся животные

    Экология
    21:11

    "Манчестер Сити" объявил о трансфере Доннаруммы

    Футбол
    20:56

    ФБР предложило $100 тыс. за информацию о причастных к убийству Кирка - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    20:47

    Азербайджан будет председательствовать в платформе SOCEA

    Футбол
    20:46

    Вашингтон: Соглашение с Индией возможно только при прекращении закупок нефти из РФ

    Другие страны
    20:44

    На суде обнародованы документы о фактах агрессии Армении против Азербайджана

    Происшествия
    20:33

    Зеленский анонсировал две встречи в рамках сессии Генассамблеи ООН

    Другие страны
    20:07

    МИД Швеции вызвал посла России после инцидента с БПЛА в Польше

    Другие страны
    Лента новостей