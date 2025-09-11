İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    İsveç XİN Polşada PUA insidentindən sonra Rusiya səfirini çağırıb

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 20:23
    İsveç XİN Polşada PUA insidentindən sonra Rusiya səfirini çağırıb

    İsveç Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın krallıqdakı səfirini çağırıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə xarici siyasət idarəsinin press-relizində bildirilib.

    "Bu gün, sentyabrın 11-də İsveç Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Stokholmdakı səfirini çağırıb. Bu, Rusiyanın sentyabrın 10-da Polşanın hava məkanını pozmasına etiraz olaraq edilib", - məlumatda deyilir.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 10-da Polşa ordusunun operativ komandanlığı ölkənin hava məkanını pozan bir neçə PUA-nın məhv edildiyini açıqlamışdı. Baş nazir Donald Tuskun sözlərinə görə, gecə ərzində hava məkanı pozuntusu ilə bağlı 19 fakt qeydə alınıb. Onun sözlərinə görə, bütün PUA-lar Belarus ərazisindən uçurmuş. İnsident ilə əlaqədar NATO Polşanın tələbi ilə alyans üzvləri arasında məsləhətləşmələrə başlamaq üçün Şimali Atlantika Müqaviləsinin 4-cü maddəsini işə salıb.

    İsveç XİN Rusiya
    МИД Швеции вызвал посла России после инцидента с БПЛА в Польше
    Swedish foreign ministry summons Russian ambassador after UAV incident in Poland

    Son xəbərlər

    21:12
    Foto

    Fransada Beynəlxalq Qastronomiya Günlərində Azərbaycan pavilyonu maraqla qarşılanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    21:10

    Qazaxıstanda yol qəzasında 10 zəvvar ölüb

    Region
    21:08

    "Mançester Siti" Donnarummanı transfer etdiyini açıqlayıb

    Futbol
    21:06

    Buzovnada taxta tullantılarının olduğu ərazidə yanğın olub

    Hadisə
    21:05

    Ağstafa və Ramanada qanunsuz saxlanılan heyvanlar IDEA-nın təşəbbüsü ilə xilas edilib

    Ekologiya
    21:02
    Foto

    "Şah ölüm" filminin təqdimatı keçirilib

    İncəsənət
    20:59

    FTB Kirkin qətlində əli olanlar haqqında məlumat müqabilində 100 min dollar təklif edir - YENİLƏNİB-2

    Digər
    20:48

    Azərbaycan SOCEA-ya sədrlik edəcək

    İnfrastruktur
    20:46

    "Qarabağ" həndbol klubu heyətini 4 oyunçu ilə gücləndirib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti