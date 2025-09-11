İsveç XİN Polşada PUA insidentindən sonra Rusiya səfirini çağırıb
- 11 sentyabr, 2025
- 20:23
İsveç Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın krallıqdakı səfirini çağırıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə xarici siyasət idarəsinin press-relizində bildirilib.
"Bu gün, sentyabrın 11-də İsveç Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Stokholmdakı səfirini çağırıb. Bu, Rusiyanın sentyabrın 10-da Polşanın hava məkanını pozmasına etiraz olaraq edilib", - məlumatda deyilir.
Xatırladaq ki, sentyabrın 10-da Polşa ordusunun operativ komandanlığı ölkənin hava məkanını pozan bir neçə PUA-nın məhv edildiyini açıqlamışdı. Baş nazir Donald Tuskun sözlərinə görə, gecə ərzində hava məkanı pozuntusu ilə bağlı 19 fakt qeydə alınıb. Onun sözlərinə görə, bütün PUA-lar Belarus ərazisindən uçurmuş. İnsident ilə əlaqədar NATO Polşanın tələbi ilə alyans üzvləri arasında məsləhətləşmələrə başlamaq üçün Şimali Atlantika Müqaviləsinin 4-cü maddəsini işə salıb.