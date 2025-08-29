МИД Швеции вызвал посла России в знак протеста против вчерашних российских ударов по Киеву, в результате которых повреждение получили здания представительства ЕС и Британского совета.

Как передает Report, об этом сообщила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.

"Очевидно, что Россия не заинтересована в мире, продолжая атаки по всей Украине. Сейчас самое время усилить давление на Россию, в том числе посредством дополнительных санкций", - написала глава министр в соцсети X.

По ее словам, шведское правительство хочет видеть справедливый и прочный мир в Украине.

В четверг российские ракеты и беспилотники обстреляли жилые дома в украинской столице, в результате чего погибли по меньшей мере 23 человека, в том числе четверо детей, и около 50 получили ранения.

Повреждения получили также миссия Евросоюза, здание британского совета и офисы двух СМИ.

После атаки ЕС и Великобритания также вызвали послов России в Брюсселе и Лондоне.