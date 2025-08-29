    Ильхам Алиев Украина ШОС банки экспорт

    МИД Швеции вызвал посла России

    Другие страны
    • 29 августа, 2025
    • 14:50
    МИД Швеции вызвал посла России

    МИД Швеции вызвал посла России в знак протеста против вчерашних российских ударов по Киеву, в результате которых повреждение получили здания представительства ЕС и Британского совета. 

    Как передает Report, об этом сообщила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.

    "Очевидно, что Россия не заинтересована в мире, продолжая атаки по всей Украине. Сейчас самое время усилить давление на Россию, в том числе посредством дополнительных санкций", -  написала глава министр в соцсети X.

    По ее словам, шведское правительство хочет видеть справедливый и прочный мир в Украине.

    В четверг российские ракеты и беспилотники обстреляли жилые дома в украинской столице, в результате чего погибли по меньшей мере 23 человека, в том числе четверо детей, и около 50 получили ранения.

    Повреждения получили также миссия Евросоюза, здание британского совета и офисы двух СМИ.

    После атаки ЕС и Великобритания также вызвали послов России в Брюсселе и Лондоне.

    МИД   Швеция   Россия   вызов посла   Украина   война  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Rusiya səfiri İsveç XİN-ə çağırılıb

    Последние новости

    15:12

    В Агдаме производство обуви выросло в 20 раз

    Промышленность
    15:05

    В Сербии перехватили конверт с патронами, адресованный главе МВД

    Другие страны
    15:03

    Ташкент и Астана намерены углублять сотрудничество в сфере нефтегазодобычи

    Энергетика
    15:00

    Представитель АФФА: Цель WFLP - развитие навыков женщин на руководящих должностях

    Футбол
    14:59

    Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос об установлении дипотношений

    Другие страны
    14:53

    Украина атаковала нефтяной объект в Брянске

    Другие страны
    14:50

    МИД Швеции вызвал посла России

    Другие страны
    14:43

    Генсек: Азербайджан является активным партнером по диалогу ШОС

    Политика
    14:28

    Москва считает нецелесообразным раскрывать детали переговоров Путина и Трампа на Аляске

    Другие страны
    Лента новостей