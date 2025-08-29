    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil

    Rusiya səfiri İsveç XİN-ə çağırılıb

    Rusiya səfiri İsveç XİN-ə çağırılıb

    Rusiyanın Kiyevə endirdiyi zərbələrə etiraz əlaməti olaraq ölkə səfiri İsveç Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN məlumat yayıb.

    МИД Швеции вызвал посла России

