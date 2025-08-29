Rusiya səfiri İsveç XİN-ə çağırılıb
- 29 avqust, 2025
- 14:55
Rusiyanın Kiyevə endirdiyi zərbələrə etiraz əlaməti olaraq ölkə səfiri İsveç Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN məlumat yayıb.
