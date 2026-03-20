МИД России выразил протест послу Израиля
- 20 марта, 2026
- 14:53
МИД России выразил протест послу Израиля Одед Йосеф в связи с ранением российских журналистов в Ливане в результате израильских ударов.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.
Согласно информации, 20 марта посол был вызван в МИД, где с ним встретился заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко.
"С российской стороны заявлен протест в связи с обстрелом сотрудников съемочной группы телеканала RT, получивших ранения в результате ракетной атаки израильских ВВС на юге Ливана. Указано на необходимость проведения тщательного расследования обстоятельств случившегося и недопущения подобной практики в будущем", - говорится в заявлении МИД.
