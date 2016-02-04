МИД РФ: Попытка сорвать переговоры по Сирии из-за действий России неприемлема

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Попытка сорвать переговоры в Женеве делегацией Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии неприемлема, заявил заместитель главы министерства иностранных дел Геннадий Гатилов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Их попытки сорвать переговорный процесс под предлогом того, что Россия продолжает осуществлять военную операцию в Сирии являются абсолютно неприемлемыми, поскольку речь идет о борьбе с террористической угрозой в этой стране!, — сказал он.

Гатилов также назвал несостоятельным предлог о невозможности участия в переговорах из-за усугубившейся гуманитарной ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что Госдеп обвинил Россию в обстреле сирийского гумконвоя.

В российском министерстве обороны называют безосновательными обвинения России со стороны Запада в том, что она наносит удары не только по объектам боевиков террористических организаций, но и по позициям так называемой сирийской оппозиции.