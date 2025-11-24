МИД Польши вызвал посла Израиля из-за публикации в Х

МИД Польши вызвал посла Израиля Якова Ливне для разъяснений из-за публикации израильского института Яд Вашем в соцсети X, вызвавшей дипломатическое напряжение между странами.

Как сообщает Report со ссылкой на Ynet, в публикации утверждалось, что Польша стала первой страной, где евреев обязали носить отличительные знаки для их изоляции от окружающих.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский под постом Яд Вашем призвал уточнить, что речь идет об оккупированной Германией Польше.

В Яд Вашем в свою очередь сообщили, что уже внесли изменения в текст публикации.