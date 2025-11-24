Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    МИД Польши вызвал посла Израиля из-за публикации в Х

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 19:34
    МИД Польши вызвал посла Израиля из-за публикации в Х

    МИД Польши вызвал посла Израиля Якова Ливне для разъяснений из-за публикации израильского института Яд Вашем в соцсети X, вызвавшей дипломатическое напряжение между странами.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ynet, в публикации утверждалось, что Польша стала первой страной, где евреев обязали носить отличительные знаки для их изоляции от окружающих.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский под постом Яд Вашем призвал уточнить, что речь идет об оккупированной Германией Польше.

    В Яд Вашем в свою очередь сообщили, что уже внесли изменения в текст публикации.

    Польша Израиль МИД
    Polşa XİN İsrail səfirini çağırıb

    Последние новости

    19:40
    Фото

    Кямран Алиев пригласил генпрокурора Румынии в Азербайджан

    Внешняя политика
    19:34

    МИД Польши вызвал посла Израиля из-за публикации в Х

    Другие страны
    19:26

    Азербайджан поздравил Бруней с 30-летием дипотношений

    Внешняя политика
    19:17

    Кислица: США и Украина обновили мирный план, сократив его до 19 пунктов

    Другие страны
    19:02

    Директор Loft Klinika арестован по делу о смертельном пожаре в Ясамале

    Происшествия
    18:58
    Фото

    Азербайджан и Эстония обсудили увеличение грузопотока из Китая в Европу

    Инфраструктура
    18:54

    Ушаков: Многие положения американского мирного плана приемлемы для России

    В регионе
    18:48

    Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

    Другие страны
    18:46

    Объявлен график приема граждан в Администрации президента на декабрь

    Внутренняя политика
    Лента новостей