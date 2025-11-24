İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Polşa XİN İsrail səfirini çağırıb

    Digər ölkələr
    • 24 noyabr, 2025
    • 19:41
    Polşa XİN İsrail səfirini çağırıb

    Polşa Xarici İşlər Nazirliyi İsrail səfiri Yakov Livneni çağırıb.

    "Report" bu barədə "Ynet"ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, səfir "Yad Vaşem" institutunun "X"dəki paylaşımı ilə bağlı izahat vermək üçün çağırılıb.

    Qeyd edilir ki, həmin paylaşımda Polşanın yəhudilərin ətraf mühitdən təcrid olunması üçün onları fərqləndirici nişanlar taxmağa məcbur edən ilk ölkə olduğu iddia olunub

    Bundan əvvəl Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski "Yad Vaşem"in paylaşımın altında qeyd edib ki, söhbət Almaniya tərəfindən işğal olunmuş Polşadan gedir.

    "Yad Vaşem" isə öz növbəsində bəyan edib ki, artıq paylaşımın mətnində dəyişikliklər edilib.

    İsrail Almaniya Polşa Səfir
    МИД Польши вызвал посла Израиля из-за публикации в Х
    Poland summons Israeli ambassador over Yad Vashem post

