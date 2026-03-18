Avropa çempionatının seçmə mərhələsi: Azərbaycanın U-17 millisi Farer adalarına uduzub
Futbol
- 18 mart, 2026
- 16:51
17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində keçirdiyi növbəti oyununda da məğlub olub.
"Report" xəbər verir ki, B Liqasının 3-cü qrupunda yer alan yığma Farer adalarının müvafiq yaş qrupundan ibarət kollektivi ilə bacarmayıb - 1:6.
Azərbaycan yığmasının heyətində Könül Hüseynova 42-ci dəqiqədə fərqlənib.
Xatırladaq ki, U-17 daha əvvəl Belçika (0:11) və Sloveniyaya (0:3) uduzub.
