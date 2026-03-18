    • 18 mart, 2026
    • 16:47
    Media könüllüləri proqramına yenidən qeydiyyat başlayıb

    "Media könüllüləri" proqramına yenidən qeydiyyat başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, proqram müddətində könüllülərin nəzəri və təcrübi biliklər qazanması üçün Agentliyin müvafiq struktur bölmələrində, həmçinin müxtəlif media subyektlərində təşkil ediləcək təcrübə proqramlarında, təlim və layihələrdə iştirakı nəzərdə tutulur.

    Media sahəsində MEDİA könüllüsü olmaq istəyən 18-29 yaş arası gənclər linkə daxil olaraq qeydiyyatdan keçməlidir.

    3 ay müddətində davam edəcək "MEDİA könüllüləri" Proqramını uğurla başa çatdırmış və öz öhdəliklərini yerinə yetirmiş könüllülər Proqramın sonunda Agentlik tərəfindən sertifikatla təltif olunacaqlar. Müraciət üçün son qeydiyyat tarixi 5 apreldir.

    Medianın İnkişafı Agentliyi

