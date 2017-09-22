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    МИД России: Около 10 тыс. боевиков из СНГ воевали в Сирии

    Около 5 тыс. боевиков были уроженцами стран Центральной Азии

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Около 10 тыс. выходцев из стран СНГ воевали на стороне террористов в Сирии.

    Как передает Report, об этом заявил руководитель департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев.

    «От 20 тысяч до 40 тысяч иностранных боевиков воевало в Сирии, из них почти 10 тысяч — из стран СНГ», — заявил он в интервью газете «Коммерсант».

    По словам Рогачева, чуть меньше половины из них имело российское гражданство. Около 5 тыс. боевиков были уроженцами стран Центральной Азии.

    «Их возвращение — действительно реальная угроза для России и государств постсоветского пространства», — сказал представитель МИД.

    По словам Рогачева, боевики «несут с собой мощный заряд дестабилизации и радикализации общественных настроений».

    «Очень бы хотелось, чтобы в случае распада ИГИЛ в нашу страну ни один террорист уже не смог вернуться, а если кто-то и вернется, то только для того, чтобы гарантированно получить здесь справедливое наказание», — заключил он.

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