МИД Норвегии вызвал посла России из-за нарушения воздушного пространства Польши
- 15 сентября, 2025
- 19:52
МИД Норвегии вызвал российского посла Николая Корчунова после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба норвежского внешнеполитического ведомства.
"Министерство иностранных дел Норвегии провело переговоры с российским послом после того, как в ночь на 10 сентября Россия нарушила польское воздушное пространство. В ходе встречи МИД подчеркнул, что действия России являются безответственными и недопустимыми", - говорится в сообщении.
В то же время Норвегия, как и союзники, выразила Польше полную поддержку.
