Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    МИД Норвегии вызвал посла России из-за нарушения воздушного пространства Польши

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 19:52
    МИД Норвегии вызвал посла России из-за нарушения воздушного пространства Польши

    МИД Норвегии вызвал российского посла Николая Корчунова после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба норвежского внешнеполитического ведомства.

    "Министерство иностранных дел Норвегии провело переговоры с российским послом после того, как в ночь на 10 сентября Россия нарушила польское воздушное пространство. В ходе встречи МИД подчеркнул, что действия России являются безответственными и недопустимыми", - говорится в сообщении.

    В то же время Норвегия, как и союзники, выразила Польше полную поддержку.

    Норвегия Россия посол Польша

    Последние новости

    20:10

    Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии

    Другие страны
    19:56
    Фото

    В суде над гражданами Армении исследованы документы о преступлениях против азербайджанцев в 1988-92 годах

    Происшествия
    19:52

    МИД Норвегии вызвал посла России из-за нарушения воздушного пространства Польши

    Другие страны
    19:40

    Началась операция НАТО "Восточный часовой"

    Другие страны
    19:35

    Продлен срок заключения экс-помощника военного атташе, задержанного за контрабанду 70 кг золота

    Происшествия
    19:32

    В Гяндже микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

    Происшествия
    19:27
    Фото

    Юный азербайджанский пилот занял второе место на международном турнире

    Индивидуальные
    19:22

    ЕС и НАТО обсудили укрепление безопасности воздушного пространства Европы

    Другие страны
    19:16

    Тело Гаджи Мурада Ягизарова завтра доставят в Азербайджан

    Другие
    Лента новостей