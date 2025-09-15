МИД Норвегии вызвал посла России из-за нарушения воздушного пространства Польши

МИД Норвегии вызвал российского посла Николая Корчунова после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба норвежского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Норвегии провело переговоры с российским послом после того, как в ночь на 10 сентября Россия нарушила польское воздушное пространство. В ходе встречи МИД подчеркнул, что действия России являются безответственными и недопустимыми", - говорится в сообщении.

В то же время Норвегия, как и союзники, выразила Польше полную поддержку.