Norveç XİN Polşanın hava məkanının pozulması ilə bağlı Rusiya səfirini çağırıb
Digər ölkələr
- 15 sentyabr, 2025
- 20:26
Sentyabrın 10-a keçən gecə Polşanın hava məkanının pozulması ilə bağlı insidentdən sonra Norveç Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya səfiri Nikolay Korçunovu quruma çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Norveç XİN-in mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Norveç Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Polşanın hava məkanını sentyabrın 10-na keçən gecə pozmasından sonra Rusiya səfiri ilə danışıqlar aparıb. Görüş zamanı XİN Rusiyanın hərəkətlərinin məsuliyyətsiz və qəbuledilməz olduğunu vurğulayıb", - məlumatda deyilir.
Eyni zamanda, Norveç də müttəfiqləri kimi Polşaya tam dəstəyini ifadə edib.
Son xəbərlər
21:35
Britaniya gələn ildən israilli tələbələri Kral Kollecinə qəbul etməyəcəkDigər ölkələr
21:35
Yermak: Daha 16 uşaq Ukraynanın nəzarətində olan əraziyə qaytarılıbDigər ölkələr
21:29
Foto
Naxçıvanda azad iqtisadi zonanın yaradılması istiqamətində tədbirlər görülürASK
21:23
Ceyhun Bayramov Dohada özbək həmkarı ilə TDT-nin Zirvə Toplantısına hazırlığı müzakirə edibXarici siyasət
21:20
Maldiv adalarının BAEA-ya üzvlüyü təsdiqlənibDigər ölkələr
21:07
Körfəz Əməkdaşlıq Şurası İsrailin Qətərə hücumu ilə bağlı bəyanat qəbul edibDigər ölkələr
20:55
Ceyhun Bayramov: Qətərə edilən son hava hücumu dərin narahatlıq doğururXarici siyasət
20:54
Macarıstan Çinin Atom Enerjisi Agentliyi ilə saziş imzalayıbDigər ölkələr
20:51
Foto