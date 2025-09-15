İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Norveç XİN Polşanın hava məkanının pozulması ilə bağlı Rusiya səfirini çağırıb

    Digər ölkələr
    • 15 sentyabr, 2025
    • 20:26
    Norveç XİN Polşanın hava məkanının pozulması ilə bağlı Rusiya səfirini çağırıb

    Sentyabrın 10-a keçən gecə Polşanın hava məkanının pozulması ilə bağlı insidentdən sonra Norveç Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya səfiri Nikolay Korçunovu quruma çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Norveç XİN-in mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Norveç Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Polşanın hava məkanını sentyabrın 10-na keçən gecə pozmasından sonra Rusiya səfiri ilə danışıqlar aparıb. Görüş zamanı XİN Rusiyanın hərəkətlərinin məsuliyyətsiz və qəbuledilməz olduğunu vurğulayıb", - məlumatda deyilir.

    Eyni zamanda, Norveç də müttəfiqləri kimi Polşaya tam dəstəyini ifadə edib.

    Norveç Polşa Rusiya
    МИД Норвегии вызвал посла России из-за нарушения воздушного пространства Польши
    Norway's MFA summons Russian ambassador over violation of Polish airspace

    Son xəbərlər

    21:35

    Britaniya gələn ildən israilli tələbələri Kral Kollecinə qəbul etməyəcək

    Digər ölkələr
    21:35

    Yermak: Daha 16 uşaq Ukraynanın nəzarətində olan əraziyə qaytarılıb

    Digər ölkələr
    21:29
    Foto

    Naxçıvanda azad iqtisadi zonanın yaradılması istiqamətində tədbirlər görülür

    ASK
    21:23

    Ceyhun Bayramov Dohada özbək həmkarı ilə TDT-nin Zirvə Toplantısına hazırlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    21:20

    Maldiv adalarının BAEA-ya üzvlüyü təsdiqlənib

    Digər ölkələr
    21:07

    Körfəz Əməkdaşlıq Şurası İsrailin Qətərə hücumu ilə bağlı bəyanat qəbul edib

    Digər ölkələr
    20:55

    Ceyhun Bayramov: Qətərə edilən son hava hücumu dərin narahatlıq doğurur

    Xarici siyasət
    20:54

    Macarıstan Çinin Atom Enerjisi Agentliyi ilə saziş imzalayıb

    Digər ölkələr
    20:51
    Foto

    Hərbi təhsil müəssisələrində "Bilik günü" və andiçmə mərasimləri keçirilib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti