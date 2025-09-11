МИД Нидерландов вызвал посла России из-за дронов в Польше

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России в стране Владимира Тарабрина в связи с ситуацией с нарушением российскими БПЛА воздушного пространства Польши.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"Мы считаем это неприемлемым, независимо от причин", - говорится в заявлении ведомства.

Ведомство добавило, что другие страны НАТО поступят так же.

Напомним, что 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении российских БПЛА нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьера Дональда Туска, ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства, все беспилотники летели с территории Беларуси. НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора. Российская сторона отрицает свою причастность к инциденту.