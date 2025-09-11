Rusiya səfiri Niderland XİN-ə çağırılıb
Digər ölkələr
- 11 sentyabr, 2025
- 16:24
Rusiya pilotsuz uçuş aparatlarının Polşa hava məkanını pozması ilə əlaqədar Niderlanddakı Rusiya səfiri Vladimir Tarabrini bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV məlumat yayıb.
"Səbəbindən asılı olmayaraq, biz bunu qəbuledilməz hesab edirik", - nazirliyin bəyanatında bildirilib.
Qurumdan əlavə edilib ki, digər NATO ölkələri də eyni addımı atacaq.
