МИД Нидерландов: 13-й пакет санкций ЕС касается 193 человек и компаний

Тринадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза введет ограничения в отношении 193 физических и юридических лиц.

Тринадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза введет ограничения в отношении 193 физических и юридических лиц.

Как передает Report, об этом сообщила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот в соцсети "X".

"ЕС продолжает усиливать давление с помощью 13-го пакета санкций против России. Я приветствую эти обширные новые санкции, направленные на 193 физических и юридических лица", написала Брюинс Слот.

О согласовании санкций постпредами стран Евросоюза ранее сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.