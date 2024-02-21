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МИД Нидерландов: 13-й пакет санкций ЕС касается 193 человек и компаний

МИД Нидерландов: 13-й пакет санкций ЕС касается 193 человек и компаний Тринадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза введет ограничения в отношении 193 физических и юридических лиц.
Другие страны
21 февраля 2024 г. 18:28
МИД Нидерландов: 13-й пакет санкций ЕС касается 193 человек и компаний

Тринадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза введет ограничения в отношении 193 физических и юридических лиц.

Как передает Report, об этом сообщила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот в соцсети "X".

"ЕС продолжает усиливать давление с помощью 13-го пакета санкций против России. Я приветствую эти обширные новые санкции, направленные на 193 физических и юридических лица", написала Брюинс Слот.

О согласовании санкций постпредами стран Евросоюза ранее сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.

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