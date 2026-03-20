МИД Мексики потребовал расследования смерти гражданина в миграционном центре США
- 20 марта, 2026
- 06:27
Правительство Мексики задействует все дипломатические и правовые механизмы для защиты прав своих граждан за рубежом в связи со смертью мексиканца в центре содержания мигрантов в штате Флорида.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Мексики.
В ведомстве сообщили о гибели гражданина Мексики, находившегося под стражей в центре содержания округа Глейдс, который действует по соглашению с Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE).
В МИД подчеркнули, что подобные случаи являются неприемлемыми, и потребовали от американских властей провести оперативное и тщательное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
Отмечается, что генеральное консульство Мексики в Майами активировало соответствующий протокол, посетило учреждение и официально запросило необходимую документацию.
По данным американской стороны, расследование уже ведется.
В министерстве также заявили, что окажут полную поддержку родственникам погибшего и задействуют все доступные юридические и дипломатические механизмы для защиты прав своих граждан за рубежом.