    МИД Мексики потребовал расследования смерти гражданина в миграционном центре США

    МИД Мексики потребовал расследования смерти гражданина в миграционном центре США

    Правительство Мексики задействует все дипломатические и правовые механизмы для защиты прав своих граждан за рубежом в связи со смертью мексиканца в центре содержания мигрантов в штате Флорида.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Мексики.

    В ведомстве сообщили о гибели гражданина Мексики, находившегося под стражей в центре содержания округа Глейдс, который действует по соглашению с Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE).

    В МИД подчеркнули, что подобные случаи являются неприемлемыми, и потребовали от американских властей провести оперативное и тщательное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

    Отмечается, что генеральное консульство Мексики в Майами активировало соответствующий протокол, посетило учреждение и официально запросило необходимую документацию.

    По данным американской стороны, расследование уже ведется.

    В министерстве также заявили, что окажут полную поддержку родственникам погибшего и задействуют все доступные юридические и дипломатические механизмы для защиты прав своих граждан за рубежом.

