    Meksika vətəndaşının ABŞ-də ölümü ilə bağlı təhqiqatın aparılmasını tələb edib

    • 20 mart, 2026
    Meksika hökuməti Florida ştatının Miqrasiya Mərkəzində meksikalının ölümü ilə əlaqədar xaricdəki vətəndaşlarının hüquqlarını qorumaq üçün bütün diplomatik və hüquqi mexanizmlərdən istifadə edir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Meksika Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir.

    Nazirlik ABŞ İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizəsi (ICE) ilə müqavilə əsasında fəaliyyət göstərən Qleyds Dairəsinin Saxlama Mərkəzində saxlanılan Meksika vətəndaşının ölümü barədə məlumat verib.

    Xarici İşlər Nazirliyi bu cür halların qəbuledilməz olduğunu vurğulayıb və ABŞ-nin hakimiyyət orqanlarından hadisənin bütün hallarını müəyyən etmək üçün tez və hərtərəfli araşdırma aparmağı tələb edib.

    Qeyd olunur ki, Mayamidəki Meksika Baş Konsulluğu müvafiq protokolu aktivləşdirib, müəssisəyə baş çəkib və rəsmi olaraq lazımi sənədləri tələb edib.

    ABŞ tərəfinin məlumatına görə, artıq təhqiqat aparılır.

    Nazirlik həmçinin mərhumun qohumlarına tam dəstək verəcəyini və xaricdəki vətəndaşlarının hüquqlarını qorumaq üçün bütün mövcud hüquqi və diplomatik mexanizmlərdən istifadə edəcəyini bildirib.

    МИД Мексики потребовал расследования смерти гражданина в миграционном центре США

    Son xəbərlər

    07:47

    Meksika vətəndaşının ABŞ-də ölümü ilə bağlı təhqiqatın aparılmasını tələb edib

    Digər ölkələr
    07:02

    Makron BMT TŞ-də Hörmüz boğazında gəmiçiliyin təhlükəsizliyin müzakirəsini təklif edib

    Digər ölkələr
    06:29

    Aİ Yaxın Şərqdəki münaqişəyə görə yeni miqrasiya böhranının qarşısını almağa hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    06:06

    BƏƏ "Hizbullah" və İranla əlaqəli qruplaşma üzvlərinin həbs olunduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    05:54

    Viktor Orban: Azərbaycandan enerji təchizatı Macarıstan üçün çox vacibdir

    Digər ölkələr
    05:38

    ABŞ Venesueladakı səfirliyinin işini yeniləyib və səyahət tövsiyələrini yumşaldıb

    Digər ölkələr
    05:18

    Barro: Fransa Livana humanitar yardımı ikiqat artıracaq

    Digər ölkələr
    04:58

    Avropa Şurası İran ətrafındakı münaqişənin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    04:41

    ABŞ yanacaq ixracını məhdudlaşdırmaq niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti