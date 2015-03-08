МИД КНР: интернет должен стать для Китая и США сферой сотрудничества, а не конфронтации

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Киберпространство и безопасность в интернете должны стать для Китая и США новыми областями сотрудничества, а не конфронтации. Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"У Китая и США есть общие интересы в сфере кибербезопасности", - подчеркнул министр. "Мы надеемся, что киберпространство станет новой сферой сотрудничества двух стран, а не новым источником взаимных трений", - заключил глава китайского внешнеполитического ведомства.

Министр также напомнил, что осенью этого года состоится государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США, выразив надежду на то, что лидеры двух стран смогут достичь прогресса в формировании новой модели двусторонних отношений.

Тем самым он косвенно ответил на критику президента США Барака Обамы в отношении готовящегося Китаем законопроекта о борьбе с терроризмом.

Ранее глава Белого дома подверг резкой критике отдельные положения подготовленного в Китае законопроекта о борьбе с терроризмом, касающиеся безопасности в интернете. По утверждению американского лидера, эти положения принуждают иностранные компании к передаче конфиденциальной информации правительству КНР. Вашингтон призвал власти Китая поменять эти положения законопроекта, напоминает Report со ссылкой на ТАСС.