МИД КНДР заявил о невозможности денуклеаризации Корейского полуострова

Замглавы МИД КНДР Пак Мен Хо назвал денуклеаризацию Корейского полуострова несбыточной мечтой Южной Кореи.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении дипломата, распространенного Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Мы будем с терпеливостью показывать, что, сколько бы она (Южная Корея - ред.) не болтала о денуклеаризации, хоть сто или тысячу раз, это - несбыточная мечта", - говорится в сообщении.

По его словам, в Южной Корее до сих пор не понимают, что отрицание ядерного статуса КНДР и постоянные заявления о стремлении к денуклеаризации полуострова свидетельствуют о "неразумии" Сеула.