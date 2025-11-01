МИД КНДР заявил о невозможности денуклеаризации Корейского полуострова
Другие страны
- 01 ноября, 2025
- 06:18
Замглавы МИД КНДР Пак Мен Хо назвал денуклеаризацию Корейского полуострова несбыточной мечтой Южной Кореи.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении дипломата, распространенного Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
"Мы будем с терпеливостью показывать, что, сколько бы она (Южная Корея - ред.) не болтала о денуклеаризации, хоть сто или тысячу раз, это - несбыточная мечта", - говорится в сообщении.
По его словам, в Южной Корее до сих пор не понимают, что отрицание ядерного статуса КНДР и постоянные заявления о стремлении к денуклеаризации полуострова свидетельствуют о "неразумии" Сеула.
