    МИД КНДР заявил о невозможности денуклеаризации Корейского полуострова

    • 01 ноября, 2025
    • 06:18
    Замглавы МИД КНДР Пак Мен Хо назвал денуклеаризацию Корейского полуострова несбыточной мечтой Южной Кореи.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении дипломата, распространенного Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

    "Мы будем с терпеливостью показывать, что, сколько бы она (Южная Корея - ред.) не болтала о денуклеаризации, хоть сто или тысячу раз, это - несбыточная мечта", - говорится в сообщении.

    По его словам, в Южной Корее до сих пор не понимают, что отрицание ядерного статуса КНДР и постоянные заявления о стремлении к денуклеаризации полуострова свидетельствуют о "неразумии" Сеула.

