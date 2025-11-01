İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    KXDR XİN: Koreya yarımadasının nüvəsizləşdirilməsi qeyri-mümkündür

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2025
    • 07:18
    KXDR XİN: Koreya yarımadasının nüvəsizləşdirilməsi qeyri-mümkündür

    KXDR-in xarici işlər nazirinin müavini Pak Men Ho Koreya yarımadasının nüvəsizləşdirilməsini Cənubi Koreyanın həyata keçirilməsi qeyri-mümkün olan xəyalı adlandırıb.

    "Report"un məlumatınaa görə, diplomatın Koreya Mərkəzi Xəbər Agentliyi (KCNA) tərəfindən yayılan açıqlamasında bildirilib.

    "Biz səbir nümayiş etdirəcəyik ki, onlar (Cənubi Koreya - red.) nüvəsizləşdirmə haqqında nə qədər, hətta yüz və ya min dəfə danışsınlar, bu, xəyaldır", - bəyanatda deyilir.

    Onun sözlərinə görə, Cənubi Koreyada hələ də başa düşmürlər ki, KXDR-in nüvə statusunun inkar edilməsi və yarımadanın nüvəsizləşdirilməsi arzusu ilə bağlı davamlı bəyanatlar Seulun "ağılsızlığını" göstərir.

    KXDR Nüvəsizləşdirmə Cənubi Koreya
    МИД КНДР заявил о невозможности денуклеаризации Корейского полуострова

    Son xəbərlər

    08:03

    Luvr soyğunçuluğunda şübhəli bilinənlər "Paris" - "Lion" matçında saxlanılıb

    Digər ölkələr
    07:35
    Video

    Hikmət Hacıyev diplomatların azad olunmuş ərazilərə səfəri ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    07:18

    KXDR XİN: Koreya yarımadasının nüvəsizləşdirilməsi qeyri-mümkündür

    Digər ölkələr
    06:52

    ABŞ-də neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Digər ölkələr
    06:21

    Argentinaya yeni Baş naziri təyin olunub

    Digər ölkələr
    05:37

    İsveçrədə Ukrayna qaçqınları üçün sığınacaq məhdudiyyətləri qüvvəyə minib

    Digər ölkələr
    05:16

    Husilər BMT əməkdaşlarını İsraillə əlaqələrə görə mühakimə edəcəklər

    Digər ölkələr
    04:49

    Tramp şatdaun dövründə ərzaq talonlarının maliyyələşdirilməsini təmin etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    04:09

    ABŞ gəmiləri Venesuelaya zərbə məsafəsi qədər yaxınlaşıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti