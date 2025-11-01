KXDR XİN: Koreya yarımadasının nüvəsizləşdirilməsi qeyri-mümkündür
Digər ölkələr
- 01 noyabr, 2025
- 07:18
KXDR-in xarici işlər nazirinin müavini Pak Men Ho Koreya yarımadasının nüvəsizləşdirilməsini Cənubi Koreyanın həyata keçirilməsi qeyri-mümkün olan xəyalı adlandırıb.
"Report"un məlumatınaa görə, diplomatın Koreya Mərkəzi Xəbər Agentliyi (KCNA) tərəfindən yayılan açıqlamasında bildirilib.
"Biz səbir nümayiş etdirəcəyik ki, onlar (Cənubi Koreya - red.) nüvəsizləşdirmə haqqında nə qədər, hətta yüz və ya min dəfə danışsınlar, bu, xəyaldır", - bəyanatda deyilir.
Onun sözlərinə görə, Cənubi Koreyada hələ də başa düşmürlər ki, KXDR-in nüvə statusunun inkar edilməsi və yarımadanın nüvəsizləşdirilməsi arzusu ilə bağlı davamlı bəyanatlar Seulun "ağılsızlığını" göstərir.
