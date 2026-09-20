МИД Катара решительно осудил атаки хуситов на Эр-Рияд

Катар резко осудил удар хуситов баллистической ракетой по саудовской столице Эр-Рияду.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Катара в соцсети Х.

"Катар самым решительным образом осуждает удар хуситов баллистической ракетой по Эр-Рияду, столице братского арабского Королевства Саудовская Аравия, а также попытки группировки нанести удары по населению и гражданским объектам в городах Биша, Таиф, Хурс и Янбу", - следует из публикации.

Согласно заявлению ведомства, данные нападения представляют собой акт агрессии и недопустимое пренебрежение жизнями мирных граждан, грубое нарушение суверенитета Саудовской Аравии и норм международного права. МИД Катара призвал к немедленному прекращению "этих безответственных действий".

"Безопасность Саудовской Аравии является неотъемлемой частью безопасности Катара и членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", - отметили в ведомстве.