МИД Катара решительно осудил атаки хуситов на Эр-Рияд
- 20 сентября, 2026
- 15:23
Катар резко осудил удар хуситов баллистической ракетой по саудовской столице Эр-Рияду.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Катара в соцсети Х.
"Катар самым решительным образом осуждает удар хуситов баллистической ракетой по Эр-Рияду, столице братского арабского Королевства Саудовская Аравия, а также попытки группировки нанести удары по населению и гражданским объектам в городах Биша, Таиф, Хурс и Янбу", - следует из публикации.
Согласно заявлению ведомства, данные нападения представляют собой акт агрессии и недопустимое пренебрежение жизнями мирных граждан, грубое нарушение суверенитета Саудовской Аравии и норм международного права. МИД Катара призвал к немедленному прекращению "этих безответственных действий".
"Безопасность Саудовской Аравии является неотъемлемой частью безопасности Катара и членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", - отметили в ведомстве.