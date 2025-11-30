Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    МИД Катара: Израиль не должен препятствовать переходу ко 2-му этапу сделки по Газе

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 10:39
    МИД Катара: Израиль не должен препятствовать переходу ко 2-му этапу сделки по Газе

    Израиль не должен откладывать переход к следующему этапу плана по прекращению огня на том основании, что тела двух заложников все еще остаются в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом в интервью Al-Araby Al-Jadeed заявил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

    "Тем не менее, передача тел двух заложников является важным вопросом. Палестинская сторона работает над тем, чтобы вернуть тела и предотвратить любые предлоги со стороны Израиля", - сказал он.

    По словам аль-Ансари, в настоящее время Катар и его партнеры в регионе стремятся перейти ко второму этапу плана и таким образом достичь устойчивого мира, который положит конец войне в секторе Газа.

    "Достижение этого этапа перемирия сопряжено со значительными трудностями, но мы, в том числе региональные участники, а также международное сообщество и США, прилагаем общие усилия для того, чтобы этот план увенчался успехом и положил конец войне", - подчеркнул он.

    Ансари также заявил, что любая потенциальная нормализация отношений между Дохой и Тель-Авивом возможна только в рамках решения палестинского вопроса.

    МИД Катара Израиль сектор Газа мирный план Трампа
    Elvis

    Последние новости

    11:14

    Тахир Иксанов: В Лачыне реализованы программы, придавшие мощный стимул развитию региона

    Kультурная политика
    11:08

    Явка на парламентских выборах в Кыргызстане достигла 12,07% - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    10:57

    Азербайджан на чемпионате мира представят 11 боксеров

    Индивидуальные
    10:41

    На западе Турции перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие

    В регионе
    10:39

    МИД Катара: Израиль не должен препятствовать переходу ко 2-му этапу сделки по Газе

    Другие страны
    10:26

    В правящей партии Турции прокомментировали недавнюю атаку на суда в Черном море

    В регионе
    10:13

    Месси побил рекорд Пушкаша по количеству результативных передач

    Футбол
    09:52

    WP: В Конгрессе США проверят приказ Хегсета "убивать всех"

    Другие страны
    09:30

    Сегодня будут подведены итоги 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    Лента новостей