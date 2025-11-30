МИД Катара: Израиль не должен препятствовать переходу ко 2-му этапу сделки по Газе

Израиль не должен откладывать переход к следующему этапу плана по прекращению огня на том основании, что тела двух заложников все еще остаются в секторе Газа.

Как передает Report, об этом в интервью Al-Araby Al-Jadeed заявил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

"Тем не менее, передача тел двух заложников является важным вопросом. Палестинская сторона работает над тем, чтобы вернуть тела и предотвратить любые предлоги со стороны Израиля", - сказал он.

По словам аль-Ансари, в настоящее время Катар и его партнеры в регионе стремятся перейти ко второму этапу плана и таким образом достичь устойчивого мира, который положит конец войне в секторе Газа.

"Достижение этого этапа перемирия сопряжено со значительными трудностями, но мы, в том числе региональные участники, а также международное сообщество и США, прилагаем общие усилия для того, чтобы этот план увенчался успехом и положил конец войне", - подчеркнул он.

Ансари также заявил, что любая потенциальная нормализация отношений между Дохой и Тель-Авивом возможна только в рамках решения палестинского вопроса.