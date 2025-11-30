Qətər XİN: İsrail Qəzza ilə bağlı razılaşmanın ikinci mərhələsinə keçidə mane olmamalıdır
- 30 noyabr, 2025
- 12:25
İsrail atəşkəs planının növbəti mərhələsinə keçidi, iki girovun cəsədlərinin hələ də Qəzza zolağında qalması səbəbindən təxirə salmamalıdır.
"Report"un məlumatına görə, bunu "Al-Araby Al-Jadeed"ə müsahibəsində Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Macid əl-Ənsari bildirib.
"İki girovun cəsədinin təhvil verilməsi mühüm məsələdir. Fələstin tərəfi cəsədlərin qaytarılması və İsrailin hər hansı bəhanəsinin qarşısını almaq üçün çalışır", – deyə o qeyd edib.
Əl-Ənsarinin sözlərinə görə, hazırda Qətər və regiondakı tərəfdaşları planın ikinci mərhələsinə keçməyə və bununla da Qəzza zolağında müharibəyə son qoyacaq davamlı sülhə nail olmağa çalışırlar.
"Bu mərhələdə atəşkəsə nail olmaq əhəmiyyətli çətinliklərlə müşayiət olunur, lakin biz, o cümlədən regional iştirakçılar, beynəlxalq ictimaiyyət və ABŞ bu planın uğurla nəticələnməsi və müharibəyə son qoyması üçün birgə səylər göstəririk", – deyə o vurğulayıb.
Ənsari, həmçinin bildirib ki, Doha ilə Təl-Əviv arasında istənilən potensial münasibətlərin normallaşması yalnız Fələstin məsələsinin həlli çərçivəsində mümkündür.