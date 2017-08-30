МИД Катара: "Арабская четверка" проигнорировала предложение собрать саммит

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ "Арабская четверка" проигнорировала предложение Кувейта собрать саммит с участием Катара. Доха надеется, что диалог будет восстановлен.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы рассказали министру о том, что касается кувейтской инициативы и писем, которые направлял шейх ас-Сабах, эмир Кувейта, всем странам Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива и в которых содержится призыв к прямому диалогу без предварительных условий", - заявил Аль Тани.

По его словам, единственная страна, которая ответила на эти письма - это Катар.

"И она ответила в считанные дни, однако в ответ ни одна из других стран, которые ввели блокаду, не ответили на это письмо. И мне кажется, что это специальная политика с их стороны — не отвечать, игнорировать усилия посредничества Кувейта или усилия любых других дружественных стран, особенно после спецпосланника США, который выдвинул ряд предложений, но на них также никто не ответил. Той же политики придерживаются страны блокады", - подчеркнул катарский дипломат.

Несмотря на это, по его словам, "Катар приветствует все усилия дружественных стран, которые поддерживают посреднические усилия Кувейта, предпринимают любые усилия для этого".

"Мы надеемся, что здесь будет ясный курс в сторону решения этого кризиса без предварительных условий", - добавил министр.