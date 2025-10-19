Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    МИД Катара: Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 02:54
    МИД Катара: Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

    Представители Афганистана и Пакистана в ходе состоявшегося 18 октября в Дохе раунда переговоров при посредничестве Катара и Турции договорились о немедленном прекращении огня на границе.

    Как передает Report, об этом сообщило катарское внешнеполитическое ведомство в соцсети Х.

    "В ходе раунда переговоров стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов для установления мира и укрепления стабильности между двумя странами", - отмечается в публикации.

    Афганистан Пакистан прекращение огня
    Qətər XİN: Əfqanıstan və Pakistan dərhal atəşkəs barədə razılığa gəliblər

    Последние новости

    03:25

    СМИ: Американцы стали чаще отказываться от гражданства по политическим причинам

    Другие страны
    02:54

    МИД Катара: Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

    Другие страны
    02:49

    В США около 7 млн человек участвовали в протестах против политики Трампа

    Другие страны
    02:11

    В Бразилии перевернулся пассажирский автобус, погибли 17 человек

    Другие страны
    01:43

    Израиль получил останки еще двух погибших в Газе заложников

    Другие страны
    01:21

    В Германии обнаружили крупное месторождение лития

    Другие страны
    00:58
    Фото

    Новый трансфер "Нефтчи" Венсан Абубакар прибыл в Баку

    Футбол
    00:44

    Нетаньяху: Война окончательно завершится после разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы

    Другие страны
    00:18

    Фидан: Мы надеемся на прогресс в российско-украинском урегулировании до конца года

    В регионе
    Лента новостей