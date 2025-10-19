МИД Катара: Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня
- 19 октября, 2025
- 02:54
Представители Афганистана и Пакистана в ходе состоявшегося 18 октября в Дохе раунда переговоров при посредничестве Катара и Турции договорились о немедленном прекращении огня на границе.
Как передает Report, об этом сообщило катарское внешнеполитическое ведомство в соцсети Х.
"В ходе раунда переговоров стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов для установления мира и укрепления стабильности между двумя странами", - отмечается в публикации.
