МИД Катара: Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

Представители Афганистана и Пакистана в ходе состоявшегося 18 октября в Дохе раунда переговоров при посредничестве Катара и Турции договорились о немедленном прекращении огня на границе.

Как передает Report, об этом сообщило катарское внешнеполитическое ведомство в соцсети Х.

"В ходе раунда переговоров стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов для установления мира и укрепления стабильности между двумя странами", - отмечается в публикации.