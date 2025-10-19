İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Qətər XİN: Əfqanıstan və Pakistan dərhal atəşkəs barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2025
    • 03:18
    Əfqanıstan və Pakistan nümayəndələri oktyabrın 18-də Dohada Qətər və Türkiyənin vasitəçiliyi ilə keçirilən danışıqlarda sərhəddə dərhal atəşkəs barədə razılığa gəliblər.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Qətərin Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Danışıqlar raundu zamanı tərəflər dərhal atəşkəs və iki ölkə arasında sülhün bərqərar olması, sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün mexanizmlərin yaradılması barədə razılığa gəliblər", - paylaşımda qeyd edilir.

    МИД Катара: Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

