МИД Израиля: "Хезболлах" пять раз нарушила режим прекращения огня
Другие страны
- 23 апреля, 2026
- 17:26
Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что ливанская радикальная группировка "Хезболлах" уже пять раз нарушила режим прекращения огня.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".
""Хезболлах" продолжает нарушать режим прекращения огня и угрожать военнослужащим Армии обороны Израиля и гражданскому населению, в том числе запуская БПЛА в направлении израильских сил и пересекая линию передовой обороны, приближаясь к военным и создавая непосредственную угрозу", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп 16 апреля сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня.
