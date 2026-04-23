МИД Израиля: "Хезболлах" пять раз нарушила режим прекращения огня

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что ливанская радикальная группировка "Хезболлах" уже пять раз нарушила режим прекращения огня.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

""Хезболлах" продолжает нарушать режим прекращения огня и угрожать военнослужащим Армии обороны Израиля и гражданскому населению, в том числе запуская БПЛА в направлении израильских сил и пересекая линию передовой обороны, приближаясь к военным и создавая непосредственную угрозу", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп 16 апреля сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня.