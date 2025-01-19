МИД Израиля: Долгосрочный мир в Газе невозможен, пока у власти там ХАМАС

Долгосрочного мира в секторе Газа не будет до тех пор, пока у власти там находится движение ХАМАС.

Долгосрочного мира в секторе Газа не будет до тех пор, пока у власти там находится движение ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, такое мнение выразил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции, посвященной введению режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС в Газе.

"Ни мира, ни стабильности, ни безопасности для обеих сторон конфликта не будет, пока в секторе Газа правит ХАМАС", - сказал он.

По словам министра, "израильтянам не удалось добиться основной цели - уничтожить военный и правовой потенциал ХАМАС, хотя война сама по себе и не является целью, но при отсутствии других возможностей для достижения целей придется вернуться к военным действиям. Саар отметил, что считает режим прекращения огня лишь "временной мерой".

Отметим, что режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу ранее в воскресенье. Предусмотрено три этапа его реализации. Первый рассчитан на 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора и отойдут к границам анклава. ХАМАС освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, Израиль, в свою очередь, отпустит 1 890 палестинских заключенных.