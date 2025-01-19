О нас

МИД Израиля: Долгосрочный мир в Газе невозможен, пока у власти там ХАМАС

МИД Израиля: Долгосрочный мир в Газе невозможен, пока у власти там ХАМАС Долгосрочного мира в секторе Газа не будет до тех пор, пока у власти там находится движение ХАМАС.
Другие страны
19 января 2025 г. 17:24
МИД Израиля: Долгосрочный мир в Газе невозможен, пока у власти там ХАМАС

Долгосрочного мира в секторе Газа не будет до тех пор, пока у власти там находится движение ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, такое мнение выразил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции, посвященной введению режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС в Газе.

"Ни мира, ни стабильности, ни безопасности для обеих сторон конфликта не будет, пока в секторе Газа правит ХАМАС", - сказал он.

По словам министра, "израильтянам не удалось добиться основной цели - уничтожить военный и правовой потенциал ХАМАС, хотя война сама по себе и не является целью, но при отсутствии других возможностей для достижения целей придется вернуться к военным действиям. Саар отметил, что считает режим прекращения огня лишь "временной мерой".

Отметим, что режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу ранее в воскресенье. Предусмотрено три этапа его реализации. Первый рассчитан на 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора и отойдут к границам анклава. ХАМАС освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, Израиль, в свою очередь, отпустит 1 890 палестинских заключенных.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01
В трех поселках Баку ожидаются перебои с газоснабжением
В трех поселках Баку ожидаются перебои с газоснабжением
15 января 2025 г. 17:35
Община осудила необоснованное заявление МИД Армении
Община осудила необоснованное заявление МИД Армении
16 января 2025 г. 10:17
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
14 января 2025 г. 19:44
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33
Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах - снег
Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах - снег
15 января 2025 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi