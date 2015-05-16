МИД Ирана: Тегеран не видит готовности со стороны США противостоять ИГ

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Тегеран не видит серьезной готовности со стороны Вашингтона вести борьбу с группировкой "Исламское государство", заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью субботнему изданию немецкого журнала Spiegel, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не видим готовности со стороны США серьезно противостоять "Исламскому государству". Но все попытки, которые действительно серьезны на глобальном и региональном уровне, мы будем поддерживать", - заявил Зариф.

По словам министра, ИГ дестабилизирует ситуацию в регионе, при этом те силы, которые участвовали в поддержке экстремистских группировок вроде ИГ или "Аль-Каиды", "сами становились позже их жертвами".