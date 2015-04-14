МИД Ирана: решение России реализовать контракт по ЗРК С-300 является позитивным шагом

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Решение России реализовать контракт по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-300 является позитивным шагом в правильном направлении. Об этом заявил, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, во вторник на пресс-конференции в Мадриде министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находившийся в Испании с визитом, сообщило агентство ISNA.

"Как вы знаете, система С-300 является оборонительной, служит для предотвращения атак с воздуха. К сожалению, несколько лет назад, - сказал глава иранского МИД, - в наши двусторонние отношения с Россией вмешались третьи силы. Сегодня мы приветствуем решение президента России Владимира Путина возобновить соглашение. Я считаю, что Россия и Иран - добрые соседи".

"У нас имеются исторические связи с этой страной. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в сфере стратегического партнерства с РФ, - заявил Зариф. - У нас хорошо развивается взаимодействие во имя мира и безопасности в регионе, по борьбе с экстремизмом и насилием на Ближнем Востоке и в других регионах. Таким образом, я думаю, что это шаг в правильном направлении. И мы ожидаем, что Россия и в дальнейшем будет развивать отношения со своими соседями и с остальным миром."

"Мы рассматриваем Россию как очень важного нашего соседа и партнера. Вопрос с С-300 был непростой проблемой в наших двусторонних отношениях. И я очень рад, что президент Путин принял решение сделать шаг навстречу", - заявил министр.