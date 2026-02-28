Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МИД: Граждане Казахстана не пострадали в результате ракетных ударов по Ирану

    • 28 февраля, 2026
    • 14:41
    Никто из находящихся в Иране 96 казахстанцев не пострадал в результате ракетных ударов.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

    "По имеющимся данным, на территории Ирана находятся 96 граждан Республики Казахстан. Из них 18 являются сотрудниками дипломатических представительств, 2 - студентами, 70 человек осуществляют трудовую деятельность на заводе "Заркух". Шесть граждан Республики Казахстан находятся в Иране в частном порядке", - сообщили в МИД республики.

    В МИД заверили, что находятся на связи с соотечественниками.

    "На настоящий момент информации о пострадавших среди граждан Казахстана не поступало", - заявили в МИД.

