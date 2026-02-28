XİN: İrana raket zərbələri nəticəsində Qazaxıstan vətəndaşları zərər çəkməyib
Digər ölkələr
- 28 fevral, 2026
- 14:57
İranda olan 96 qazaxıstanlının heç biri raket zərbələri nəticəsində zərər çəkməyib.
"Report"un Qazaxıstan KIV-ə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər.
"Mövcud məlumatlara görə, İran ərazisində Qazaxıstanın 96 vətəndaşı var. Onlardan 18-i diplomatik nümayəndəliklərin əməkdaşları, 2-si tələbədir, 70 nəfər isə "Zərxux" zavodunda əmək fəaliyyəti ilə məşğuldur. Qazaxıstanın altı vətəndaşı şəxsi məqsədlərlə İrandadır", - XİN-dən qeyd ediblər.
Nazirlik onlarla əlaqə saxlanıldığını bildirib.
"Hazırda Qazaxıstan vətəndaşları arasında zərər çəkənlərlə bağlı məlumat daxil olmayıb", - XİN-dən bəyan ediblər.
