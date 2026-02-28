İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    XİN: İrana raket zərbələri nəticəsində Qazaxıstan vətəndaşları zərər çəkməyib

    Digər ölkələr
    • 28 fevral, 2026
    • 14:57
    XİN: İrana raket zərbələri nəticəsində Qazaxıstan vətəndaşları zərər çəkməyib

    İranda olan 96 qazaxıstanlının heç biri raket zərbələri nəticəsində zərər çəkməyib.

    "Report"un Qazaxıstan KIV-ə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər.

    "Mövcud məlumatlara görə, İran ərazisində Qazaxıstanın 96 vətəndaşı var. Onlardan 18-i diplomatik nümayəndəliklərin əməkdaşları, 2-si tələbədir, 70 nəfər isə "Zərxux" zavodunda əmək fəaliyyəti ilə məşğuldur. Qazaxıstanın altı vətəndaşı şəxsi məqsədlərlə İrandadır", - XİN-dən qeyd ediblər.

    Nazirlik onlarla əlaqə saxlanıldığını bildirib.

    "Hazırda Qazaxıstan vətəndaşları arasında zərər çəkənlərlə bağlı məlumat daxil olmayıb", - XİN-dən bəyan ediblər.

    МИД: Граждане Казахстана не пострадали в результате ракетных ударов по Ирану

    Son xəbərlər

    16:09

    Tokayev İran ətrafındakı gərginliklə bağlı güc strukturlarına tapşırıq verib

    Digər ölkələr
    16:07

    "Rosatom" İrandakı AES-in işinə aidiyyəti olan 90-dan çox şəxsi təxliyə edib

    Region
    16:00

    PSJ prezidenti Vitinyanı "Real"a satmaqdan imtina edib

    Futbol
    15:54

    İranda qızlar məktəbində hava zərbələri nəticəsində 40 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Region
    15:49

    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri yanvarda 3 % artıb

    Maliyyə
    15:46

    Axios: ABŞ və İsrail İrana zərbələr zamanı hədəfləri bölüşdürüb

    Digər
    15:43

    İran İsrail ərazisinə təxminən 35 ballistik raket buraxıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:40

    XİN: İndoneziya Prezidenti ABŞ və İran arasında dialoqa kömək etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    15:37

    Lənkəranda 52 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti