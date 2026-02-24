Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    МИД Франции ограничил контакты свата Трампа с властями

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 13:14
    МИД Франции ограничил контакты свата Трампа с властями

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро распорядился заблокировать доступ послу США Чарльзу Кушнеру, отцу зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, в правительственные здания Франции и к членам кабинета после его второй неявки в МИД.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Франции, американский посол был вызван в МИД для разъяснений в связи с комментариями о смерти французского ультраправого активиста Квентина Деранка.

    Ранее посольство США в социальных сетях перепостило комментарии администрации Трампа с критикой в адрес Франции касательно хода разбирательства дела.

    Кушнер уже второй раз не реагирует на вызовы в МИД, посылая вместо себя поверенного в делах. Первый вызов был связан с критикой Франции за ее отношение к антисемитизму. Французский МИД заявил, что это вмешательство во внутренние дела страны.

    "В свете этой явной неспособности понять основные требования посольской миссии, министр [Барро] потребовал, чтобы ему [Кушнеру] больше не предоставлялся прямой доступ к членам французского правительства", - заявило министерство иностранных дел.

    Однако Кушнеру будет по-прежнему разрешено выполнять свои дипломатические обязанности и обмениваться мнениями с официальными лицами, указано в заявлении.

    Французские СМИ расценивают ситуацию как еще один пример дипломатического конфликта между Парижем и Вашингтоном.

    23-летний Деранк скончался от травм головы после столкновений между сторонниками радикальной левой и ультраправой партий 12 февраля в Лионе.

    Смерть правого радикала ранее была причиной обмена колкостями между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Джорждей Мелони. Комментарии последней были восприняты Макроном как вмешательство во внутренние дела.

    Франция США Дональд Трамп Чарльз Кушнер Жан-Ноэль Барро

    Последние новости

    13:42

    Торговый атташе Великобритании: Сотрудничество с Азербайджаном выходит на стратегический уровень

    Инфраструктура
    13:32
    Фото

    Фуат Октай посетил памятник турецким шехидам в Баку

    Внешняя политика
    13:27

    Норвегия в этом году направит Украине около $9 млрд

    Другие страны
    13:21

    Украина предложила Венгрии компромисс по "Дружбе"

    Другие страны
    13:20

    ADSEA: Водохранилища Карабаха и Восточного Зангезура помогут восстановить подземные воды

    Инфраструктура
    13:20

    ADSEA: Имеющихся запасов воды в Азербайджане хватит чуть более чем на год

    Инфраструктура
    13:14

    МИД Франции ограничил контакты свата Трампа с властями

    Другие страны
    13:10

    Завтра в Баку ожидается дождливая погода

    Экология
    13:06

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 27 февраля

    Милли Меджлис
    Лента новостей