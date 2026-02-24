МИД Франции ограничил контакты свата Трампа с властями

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро распорядился заблокировать доступ послу США Чарльзу Кушнеру, отцу зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, в правительственные здания Франции и к членам кабинета после его второй неявки в МИД.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Франции, американский посол был вызван в МИД для разъяснений в связи с комментариями о смерти французского ультраправого активиста Квентина Деранка.

Ранее посольство США в социальных сетях перепостило комментарии администрации Трампа с критикой в адрес Франции касательно хода разбирательства дела.

Кушнер уже второй раз не реагирует на вызовы в МИД, посылая вместо себя поверенного в делах. Первый вызов был связан с критикой Франции за ее отношение к антисемитизму. Французский МИД заявил, что это вмешательство во внутренние дела страны.

"В свете этой явной неспособности понять основные требования посольской миссии, министр [Барро] потребовал, чтобы ему [Кушнеру] больше не предоставлялся прямой доступ к членам французского правительства", - заявило министерство иностранных дел.

Однако Кушнеру будет по-прежнему разрешено выполнять свои дипломатические обязанности и обмениваться мнениями с официальными лицами, указано в заявлении.

Французские СМИ расценивают ситуацию как еще один пример дипломатического конфликта между Парижем и Вашингтоном.

23-летний Деранк скончался от травм головы после столкновений между сторонниками радикальной левой и ультраправой партий 12 февраля в Лионе.

Смерть правого радикала ранее была причиной обмена колкостями между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Джорждей Мелони. Комментарии последней были восприняты Макроном как вмешательство во внутренние дела.