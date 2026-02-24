İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 24 fevral, 2026
    • 13:52
    Fransa XİN ABŞ səfirinin hökumət binalarına girişinə qadağa qoyub

    Fransa xarici işlər naziri Jan-Noel Barro ABŞ səfiri Çarlz Kuşnerin Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) ikinci dəfə gəlməməsindən sonra hökumət binalarına onun girişini bağlamaq barədə sərəncam verib.

    "Report" Avropa bürosu Fransa XİN-ə istinadən xəbər verir ki, amerikalı səfir fransalı ultrasağçı fəal Kventin Derankın ölümü ilə bağlı şərhlərə dair izahat üçün quruma çağırılıb.

    "Səfirlik missiyasının bu tələblərini anlamaqla bağlı açıq-aşkar bacarıqsızlıq fonunda XİN başçısı Fransa hökumətinin üzvləri ilə birbaşa əlaqə imkanının səfirə artıq verilməməsini tələb edib", - məlumatda bildirilib.

    Bilidirilib ki, lakin Kuşnerə öz diplomatik vəzifələrini yerinə yetirməyə və rəsmi şəxslərlə fikir mübadiləsi aparmağa icazə veriləcək.

    Fransa KİV-i vəziyyəti Paris və Vaşinqton arasında diplomatik münaqişənin daha bir nümunəsi kimi qiymətləndirir.

    Qeyd edək ki, 23 yaşlı Kventin Derank fevralın 12-də Lionda radikal sol və ultrasağçı partiyaların tərəfdarları arasında toqquşmalardan sonra başına aldığı xəsarətdən ölüb.

    Xatırladaq ki, Çarlz Kuşner ABŞ Prezidenti Donald Trampın kürəkəni Cared Kuşnerin atasıdır.

