МИД Франции: ЕС 15 сентября представит новый пакет санкций против РФ

Новый, 19-ый, пакет санкций ЕС против России будет представлен 15 сентября.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"В понедельник (15 сентября - ред.) Евросоюз представит новый пакет санкций, который впервые с прихода в Белый дом [президента США] Дональда Трампа составлялся в прямой координации с ним", - сказал министр.

Отметим, что новый пакет санкций может затронуть российские банки и энергетические компании. Кроме этого он охватит меры против российской платежной и карточной системы и дополнительные ограничения на торговлю нефтью.

ЕС может пополнить "черные списки" судами, имеющими отношение к РФ, пойти на меры против нефтетрейдеров в третьих странах, запретить повторно страховать танкеры, уже внесенные в санкционные списки, ужесточить санкции против российских нефтяных компаний.

Также ЕС планирует ввести запрет на экспорт некоторых товаров и химических веществ, используемых российским оборонно-промышленным комплексом, применить торговые ограничения против компаний, в том числе в КНР, поставляющие эти товары.

Другие ограничения могут затронуть визы, порты, которые принимают подсанкционные суда, и санкции против сервисов, которые связаны с технологиями искусственного интеллекта, и которые могут иметь военное применение.