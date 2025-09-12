İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini təqdim edəcək

    Avropa İttifaqının (Aİ) Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketi sentyabrın 15-də təqdim ediləcək.

    "Report" Fransa mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro bildirib.

    "Sentyabrın 15-də Avropa İttifaqı yeni sanksiyalar paketi təqdim edəcək. Bu paket ABŞ Prezidenti Donald Trampın Ağ Evə gəlişindən sonra ilk dəfə onunla birbaşa koordinasiyada hazırlanıb", - nazir qeyd edib.

    МИД Франции: ЕС 15 сентября представит новый пакет санкций против РФ

